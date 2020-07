VÍDEO: a movimentação de Marco Verratti nos treinos do PSG

O Paris Saint-Germains conta com Marco Verratti desde a temporada 2012/13 e, em outubro de 2019, renovou de contrato com o italiano até 2024. Na equipe francesa, o atleta soma 311 jogos, 9 gols e 45 assistências.

Na extensa lista de títulos o destaque vai para as sete Ligue 1, Verratti venceu todos os campeonatos nacionais que disputou com o PSG. Antes de chegar ao Parque dos Príncipes, o meia atuou pelo Pescara.

Confira as imagens do vídeo que mostra a movientação do jogador, que também conta 36 jogos em passagens pela Seleção Italiana.