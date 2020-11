No último 11/11, o Flamengo recebeu o São Paulo e acabou perdendo por 2 a 1 graças a um erro do goleiro Hugo. O gol da equipe carioca saiu dos pés de Gabigol no minuto 49.

No vídeo acima, você confere como foi tal gol, para empatar momentaneamente o jogo que foi decidico com gol de Brenner aos 88 minutos.