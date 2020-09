Pedro faz gol no empate do Flamengo com Palmeiras. DUGOUT

Após sair atrás do placar, Pedro marcou o gol de empate do Flamengo no Allianz Parque. A equipe rubro-negra empatou por 1 a 1 com o Palmeiras, em jogo válido pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro 2020.