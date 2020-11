VÍDEO: os discursos do Santos após superar surto e derrotar o Inter

Em jogo disputado no último sábado na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Inter por 2 a 0 pela 21ª rodada do Brasileirão. Com isso, o Peixe soma 34 pontos e ocupa a sexta colocação da tabela.

Apesar de diversos desfalques em surto de Covid-19, os três pontos chegaram ao time paulista, que agora se prepara pensando no jogo do próximo sábado, quando visita o Athletico Paranaense.

Confira no vídeo acima o momento vivido no vestiário do Santos, com discursos de Marinho, Marcelo Fernandes, Felipe Jonathan e Pará.