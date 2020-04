As 11 possíveis contratações da Juventus

Os dias passam e a imprensa italiana acrescenta cada vez mais nomes à vasta lista de rumores relacionados à Juve. No momento, existem onze possíveis contratações que poderíamos chamar de "ativas".

O portal 'TuttoSport' diz que Fabio Paratici, diretor de esportes da Juve, já administra uma lista de onze nomes. Onze possíveis jogadores de futebol que a Juventus gostaria de contratar neste verão (ou quando possível).

A lista começa com Paul Pogba, ex-Juve, no que seria o retorno do filho pródigo a Turim. Na Premier, os nomes de Gabriel Jesus (Manchester City) e Emerson (Chelsea) também são anotados.

A Juve também teria nomes da LaLiga, como os dos 'culés' Arthur e Sergi Roberto e o do colchonero Saúl Ñíguez. O outro espanhol é Thiago Alcántara, do Bayern de Munique.

E a lista de compras seria completada com jogadores do campeonato italiano, como Mauro Icardi (da Inter, emprestado ao PSG), Milik (Napoli) e Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa (ambos da Fiorentina).