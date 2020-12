Veja os gols da virada do Flamengo sobre o Bahia no Maracanã. DUGOUT

O Flamengo venceu o Bahia de virada no Maracanã. Com um a menos, desde primeiro tempo, o Mengão conseguiu uma virada por 4 a 3 no Bahia. O duelo foi válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.