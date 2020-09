O técnico Coelho, ainda interino após a demissão de Tiago Nunes, conquistou sua primeira vitória nesta passagem no comando do time principal. Com o triunfo, o Corinthians chegou ao 12 pontos na competição.

Confra no vídeo os gols marcados por Roni, Otero e Gil pelo time paulista. A próxima partida do Timão é contra o Sport, na quarta-feira da semana que vem, em Pernambuco.