O Corinthians, no último dia 26/07, visitou o Oeste e garantiu sua vaga nas quartas de final do Paulistão após derrotar a equipe por 2 a 0 com gosl de Danilo Avelar e Ederson.

No vídeo acima, você confere como foi os gols da partida, que ainda contou com a expulsão de Marlon Douglas aos 81 minutos.