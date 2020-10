VÍDEO: os gols da vitória do Coritiba sobre o Palmeiras no Allianz Parque

O duelo de alviverdes válido pela 16ª rodada do Brasileirão teve vitória dos visitantes, que marcaram duas vezes com Robson e uma com Giovanni Augusto - veja os lances no vídeo acima.

O resultado deixa o Coritiba com 16 pontos na 16ª posição, escapando por pouco da zona de rebaixamento. O Palmeiras, com sequência de três derrotas, é o sétimo colocado, acumula 22 pontos e agora busca um novo técnico.

Agora, o Coxa se prepara pensando no jogo do próximo sábado, quando recebe o Santos pela 17ª rodada. No domingo, o Palmeiras visita o Fortaleza.