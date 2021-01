Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras no Brasileirão. DUGOUT

O Flamengo derrotou o Palmeiras, por 2 a 0, no estádio Mané Garrincha. Com o resultado, o rubro-negro subiu para terceira colocação na tabela. O duelo de paulistas e cariocas foi válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.