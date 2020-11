VÍDEO: os gols da vitória do Santos sobre o Bahia na Vila Belmiro

O Santos derrotou os baianos por 3 a 1, em partida válida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A vitória foi conquistada graças aos gols de Marinho, Jobson e Madson - confira no vídeo acima.

Agora o Peixe é o sexto colocado na tabela, soma 30 pontos e se prepara pensando no jogo da quarta-feira, contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Na abertura do returno, o Peixe enfrenta fora de casa o Red Bull Bragantino, em jogo marcado para o próximo domingo.