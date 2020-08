No último dia 15/08, o Vasco da Gama recebeu o São Paulo e conseguiu uma vitória por 2 a 1 graças ao doblete de Germán Cano. O SPFC ainda descontou com um gol de Reinaldo Silva nos acréscimos do segundo tempo.

No vídeo acima, você confere como foi esse doblete que deu a vitória ao clube carioca.