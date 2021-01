Veja os gols do Santos na derrota para o Goiás na Vila Belmiro

O Santos saiu vencendo em casa contra o Goiás, mas deixou escapar a vitória e perdeu por 4 a 3. Confira no vídeo acima os gols marcados por Lucas Braga, Kaio Jorge e Marinho.

Com 45 pontos, o Peixe ocupa a 10ª posição na tabela e se prepara pensando no jogo anterior à final do sábado, contra o Palmeiras, pela Libertadores.

Antes da decisão, o Santos volta a campo às 20h da próxima terça-feira (26), quando visita o Atlético-MG, em jogo válido pela rodada atrasada da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.