VÍDEO: veja quem do Real Madrid sabe como é marcar gols em times alemães

Veja quem do Real Madrid sabe como é marcar gols em times alemães. DUGOUT

Oito jogadores do atual elenco do Real Madrid marcaram ao menos um gol contra equipes da Alemanha vestindo a camisa merengue: Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Raphael Varane, Marcelo, Casemiro, Isco, Marco Asensio e Karim Benzema. Confira um compilado com alguns desses gols.