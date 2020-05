Os jogadores do Palmeiras que mais deram assistência no século XXI

Em meio à sua melhor fase desde que o milênio virou, o Palmeiras não podia deixar de ter em uma figura atual o atleta que mais deu passes para gol neste século. O atacante Dudu sobra no levantamento feito pela 'Goal' a respeito das assistências no Verdão.

Grande líder da equipe nas conquistas da Copa do Brasil de 2015, e dos Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018, o ponta já colocou 78 vezes um companheiro na cara do gol - e, diferente de algumas outras, viu o mesmo aproveitar o lance para balançar a rede.

O Guerreiro do Allianz, aliás, é seguido por dois jogadores que tiveram passagens pelo clube em momentos distintos das duas últimas décadas. Cleiton Xavier e Valdivia, cada um com 49, completam o pódio dos passadores mais decisivos da história recente palestrina.

Como mostra o top-15, as bolas paradas foram fundamentais para aumentar os números de cada um dos integrantes. Dificilmente um atleta que conseguiu entrar no recorte não foi, ao menos em algum momento, o batedor oficial de escanteios e faltas do clube.

Adendo: como não há um consenso global sobre o que é assistência, foram considerados toques que criaram a situação de finalização para o atacante, mesmo longe do gol ou com um jogador adversário à frente, e aquelas em que o jogador marcou no rebote do próprio chute.

Líderes do século

1º - Dudu: 78 assistências

2º - Cleiton Xavier: 49 assistências

2º - Valdivia: 49 assistências

4º - Corrêa: 41 assistências

5º - Marcos Assunção: 40 assistências

6º - Magrão: 30 assistências

7º - Arce: 25 assistências

8º - Lúcio: 25 assistências

9º - Pedrinho: 22 assistências

10º - Diego Souza: 22 assistências

11º - Robinho: 20 assistências

11º - Muñoz: 20 assistências

11º - Edmundo: 20 assistências

11º - Leandro: 20 assistências

15º - Vagner Love: 18 assistências