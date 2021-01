"Vejo Marcelo Gallardo preparado para treinar o Real Madrid"

A grande atuação de Marcelo Gallardo no River Plate fez dele um dos melhores técnicos da América do Sul na atualidade. Todos o veem qualificado para dar o salto para o futebol europeu. Um passo que o 'Muñeco' ainda não decidiu dar.

Elogios vindo do 'Millonario' choveram em cima do técnico. O último a falar de Marcelo foi Santos Borré, que até o vê como pronto para o Real Madrid, após as dúvidas com Zinedine Zidane aparecerem ainda mais. Isso foi reconhecido em sua conversa com a 'Radio Caracol'.

“Acho que é algo que ele teria que analisar de acordo com o quanto se sente preparado. Sinto que ele está preparado para comandar no mais alto nível, para dar um salto de qualidade”, alertou.

“Mas vai depender do que ele pensa como treinador e do que um clube como o Real Madrid possa lhe oferecer. Se acontecer, será muito importante para o futebol argentino e para Gallardo, que é jovem e ainda pode crescer", lembrou o atacante colombiano.

Seu trabalho em Núñez é louvável: “O trabalho do Marcelo durante todos esses anos tem sido algo muito bom para todos. O que ele tem é que ele é muito apaixonado, vive esse esporte ao máximo e tenta fazer com que os jogadores representem sua identidade e estilo. Ele o faz com muito ímpeto e tentamos representá-lo da melhor forma".