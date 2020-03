"Vejo Netflix, jogo vídeo-game, leio e evito encontrar minha família"

Ficar em quarentena é difícil, mesmo para um jogador de futebol que tem todos os tipos de vantagens a seu alcance. Mangala conta como vive isolado desde que lhe disseram que estava infectado pelo coronavírus.

"Na sexta-feira passada, no clube, fizemos alguns testes. Eles eram simples [extratos nasais]. Eu não tinha sintomas, estava como sempre. Quando domingo de manhã o médico me disse que era positivo, fiquei chocado. Pensei. Era uma piada. Mas quando eles me contaram sobre as medidas de 15 dias de confinamento que eu tinha que manter longe dos meus filhos, percebi que não era uma piada", disse o zagueiro ao 'L'Equipe'.

O Valencia garante que 35% da equipe foi exposta ao vírus. Mangala está experimentando da seguinte maneira. "Estou confinado em minha casa. Tenho sorte de ter uma casa na qual posso me isolar da minha família. Há um apartamento em que estou e no apartamento acima está minha família. Evitamos nos encontrar o máximo possível. Durante o dia é simples porque a doença não tem efeito sobre mim. Não sinto sintomas e posso me divertir, fazer ginástica. Eles nos deram um programa de treinamento. Com uma máscara, saio para o jardim para continuar treinando. E então assisto documentários, filmes, jogo vídeo-game, assisto Netflix, também leio... ", ressalta.