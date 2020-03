Vela apaga estreia da Inter de Miami, time de Beckham

Após diversas novidades sobre a criação do clube e especulações sobre craques nos ambiciosos planos de David Beckham, o Inter Miami entrou em campo pela primeira vez.

A partida pela MLS era contra o Los Angeles FC, time de Carlos Vela, destaque no futebol dos Estados Unidos e concorrente de Ibrahimovic no protagonismo da competição até que o sueco voltasse à Itália.

Foi justamente o grande nome do time da casa - Chuteira de Ouro da edição passada - que garantiu a vitória para amargar o primeiro jogo do clube estreante.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, o mexicano fez uma jogada individual para superar a marcação de três adversários para bater de esquerda no alto do gol do goleiro Luis Robles.

Um grande momento do atacante, que foi o herói, na quinta-feira passada, da conquista da LAFC, a Liga dos Campeões da Concacaf. O título veio em vitória por 3 a 0 contra o León que teve dois gols de Vela.