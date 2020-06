Vela e Lozano são comparados a Messi, Neymar e Hazard

Messi e Neymar são dois dos jogadores que mais sabem driblar no mundo do futebol. Para Juan Carlos Osorio, há outros jogadores do mesmo nível, especificamente Carlos Vela e Hirving Lozano.

"O futebol precisa de dribladores como Hazard, Messi, Neymar, Willian, Carlos Vela e Lozano no México, e não há muitos no futebol, não há", confessou o técnico na 'ESPN Brasil'.

Osório lamentou que os treinadores tivessem deixado de lado esse tipo de jogador: "Os técnicos acreditam que o jogador aprende escutando, e esse não é o caso, o jogador aprende praticando, cometendo erros, agora são poucos os que focam nisso para que os jogadores possam driblar" .

Juan confessou ter três objetivos principais em sua carreira como treinador. "Treinar a Seleção Colombiana, ir para a Europa e voltar para o Brasil", afirmou o técnico do Atlético Nacional.

Ele recordou uma passagem de seu tempo como técnico do México na Rússia 2018. "Quando enfrentamos o Brasil, reuni todos os meus jogadores e perguntei se estávamos prontos para jogar contra eles, e a resposta foi o silêncio. Respondi que estava preparado porque trabalhava há 30 anos para jogar contra os melhores", explicou.