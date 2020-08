Velocidade de Mbappé tira o sono de Nagelsmann

Trabalhar como um time para fazer pressão, esta é a tática de Julian Nagelsmann para que o Red Bull Leipzig consiga passar pelo PSG na semifinal da Liga dos Campeões, na terça-feira (18).

Depois de conseguir despachar grandes times durante a competição e garantir o seu lugar entre os quatro melhores da competição, agora é a vez de enfrentar o campeão da Ligue 1, Copa da França e Copa da Liga Francesa para chegar à final.

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid - a mais recente vítima dos alemães - chegou a dizer que a equipe de Julian Naglessman foi melhor "em todas as áreas do jogo", e o bom desempenho, digno de elogio, parece indicar o caminho para mais um triunfo na principal competição da Europa.

Em entrevista exclusiva à Goal e ao DAZN, Nagelsmann disse que sua equipe terá que evitar que o time de Thomas Tuchel tenha liberdade para passes perigosos e advertiu para que seus homens tenham cuidado com o ritmo de Kylian Mbappe, uma das estrelas do PSG.

"É importante trabalhar coletivamente. Antes de tudo, temos que nos certificar de evitar que eles aprofundem as bolas", disse "Eles têm pontos precisos em que querem jogar na frente da linha defensiva adversária. Já tivemos uma idéia de como fechar esses espaços", acrescentou.

O treinador de apenas 33 anos, que já conseguiu atingir um nível impressionante com a equipe, ressaltou a qualidade do PSG e de seus jogadores individualmente - Neymar em uma fase incrível e Mbappé a todo vapor, por exemplo - especialmente em relação à velocidade.

“Se um jogador como Mbappe é um quilômetro por hora mais rápido do que você, então é isso e você não pode fazer nada sobre isso", apontou Nagelsmann. E a estratégia para parar o "imparáveis" vai ser manter a bola nos pés: "Acredito que podemos machucar mais o adversário se nós mesmos tivermos a bola e quisermos criar oportunidades".

O ex-treinador do Hoffenheim ficou encantado com a atitude de sua equipe, apesar da pressão a que tomaram contra o Atleti, em Lisboa. "Não existe um jogo de futebol perfeito, mas quando você vê todas as armadilhas e a pressão, você tem que pelo menos dizer que minha equipe tem uma atitude perfeita", disse Nagelsmann.

O comandante do Leipzig ainda completou: "Os jogadores não estavam nervosos, mas totalmente liberados, gananciosos e industriosos. Também está claro que nem tudo funciona 100% em termos de jogo. É por isso que eu não disse a eles com antecedência que esperava que tudo fosse perfeito”.

A partida contra o PSG, pela primeira semifinal da Liga dos Campeões 2019/20, está marcada para terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. Quem ganhar, garante vaga na grande final, onde vai enfrentar o vencedor do outro duelo da semi: Lyon x Bayern de Munique.