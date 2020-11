Velório de Maradona na Casa Rosada: tudo sobre o adeus ao ídolo argentino

Maior ídolo da Argentina, Diego Maradona terá um velório digno de chefe de estado. O eterno craque, que faleceu neste 25 de novembro de 2020, terá seu corpo velado na Casa Rosada, sede do governo federal do país.

A informação foi dada pelo jornal Clarín, que também relata que o governo espera, para as próximas 48 horas, uma movimentação de um milhão de pessoas para o ritual de despedida do ídolo.

O governo argentino ainda não informou o horário em que a cerimônia desta quinta-feira (26) terá início. A família de Maradona tem a possibilidade de se encaminhar para a Casa Rosada na noite desta quarta-feira (25) para uma cerimônia mais particular. Diego deverá ser velado na mesma capela em que o ex-presidente Néstor Kirchner.

A família de Maradona não teria feito grandes pedidos, a não ser a presença de uma bandeira da Argentina sobre o caixão.

Torcedor do Argentinos Juniors, clube que revelou Maradona para o futebol, o presidente Alberto Fernández falou sobre o sentimento de tristeza.

“Eu não posso acreditar. Estou desolado. Esta é a pior notícia que um torcedor do Argentinos Juniors pode receber. Nós o amamos”, afirmou.

Expectativa de grande cobertura

Ainda de acordo com o Clarín, jornalistas do mundo todo já fizeram o requerimento para cobrir o funeral do eterno camisa 10. O jornal ainda relata que figuras políticas estão demonstrando o interesse em homenagear presencialmente Diego. Dentre estas personalidades, além do chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, também está o ex-presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

As primeiras informações também dão conta de que o governo irá montar dois cercados na tentativa de controlar a proximidade das pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Desde o anúncio de sua morte, Maradona vem recebendo homenagens de todas as grandes personalidades e instituições do esporte.