Brasileirão: as prováveis escalações de Sport e Santos

O Sport Recife recebe o Santos após disputarem três jogos cada, os times chegam com quatro pontos e buscam avançar para o topo da tabela. A partida está marcada para às 19h15 desta sexta-feira, será realizada na Ilha do Retiro e terá transmissão do Premier.

Após empate com o Atlético-GO, o time comandado pelo técnico Daniel Paulista deverá ter o desfalque de Lucas Venuto por ainda ter vínculo com a equipe santista que o emprestou ao Leão da Ilha. Veja o vídeo com a apresentação oficial do atacante, que falou em que posição gosta de jogar dentro de campo.

Do lado da equipe comandada por Cuca, Vladimir, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Raniel deverão estar ausentes. O goleiro não se recuperou de uma inflamação no pé direito e deverá dar lugar a João Paulo. Veríssimo teve corte no joelho esquerdo no mesmo lance com Vladimir e não estará à disposição. Luiz Felipe, está fora por um problema de tendão na coxa esquerda. Raniel se recupera de problema de joelho.

As prováveis escalações

Sport: Maílson; Patric, Maidana, Adryelson, Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gómez; Rafael, Marquinhos e Elton.

Santos: Vladimir (João Paulo); Pará, Luan Peres, Lucas Veríssimo e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Kaio Jorge.