"Vergonha é a palavra; é preciso mudanças e me ofereço para sair"

Gerard Piqué, no microfone da 'Movistar Liga de Campeones', foi claro, direto e duro após o Bayern vencer o Barça (2-8) nas quartas de final da Liga dos Campeões: "Jogo horrível e uma sensação desastrosa... Vergonha é a palavra".

“Não dá para competir assim. Não dá para ir pela Europa assim. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. É muito difícil e espero que sirva de algo. Que todos possam refletir...”, acrescentou.

Piqué foi claro ao falar das decisões que o Barça precisa tomar: “Acho que o clube precisa de mudanças e não estou falando do treinador ou dos jogadores. Não quero apontar para ninguém. Estruturalmente, a equipa precisa de mudanças de todos os tipos".

“Ninguém é insubstituível. Eu me ofereço primeiro se precisarmos de sangue novo para mudar essa dinâmica, sou o primeiro a sair, a abandonar, porque acho que agora chegamos no fundo do poço. Todos temos que olhar e refletir internamente e decidir o que é melhor para o Barça, que é o mais importante", acrescentou o zagueiro do Barça de cabeça baixa.