O protagonismo dos garotos no Palmeiras de Luxemburgo

O discurso do técnico Vanderlei Luxemburgo é o de rotina, aquele que alivia a pressão e reforça que Gabriel Veron, 18, ainda é muito jovem para ser tratado como solução, salvador da pátria. Mas a evidente qualidade do garoto e os gols que saem com tão pouco tempo em campo confirmam que não dá para pensar no Palmeiras de 2020 sem a presença dos meninos. Se antes no meio-campo, agora também no ataque.

Em todo fim de temporada, o clube elege com votação dos próprios atletas os destaques da categoria de base em cada faixa de ano de nascimento. Em 2019, os vencedores foram Patrick de Paula (1999), Gabriel Menino (2000), Danilo (2001) e Gabriel Veron (2002). Os dois primeiros são titulares do time desde a reta final do Campeonato Paulista, o terceiro acaba de ser contratado em definitivo após estrear nos profissionais, e o quarto é tratado como a grande revelação atual do clube, eleito melhor jogador do último Mundial Sub-17.

Veron se recuperou de lesão e voltou a ser relacionado no início de setembro, assim que completou 18 anos e acertou um novo vínculo com o clube. Juntou-se o cuidado físico, sem apressar o tratamento após a contusão na coxa, com o jurídico, já que agora o clube se assegura com uma multa maior e um contrato até 2025 diante do possível assédio de clubes estrangeiros no curto prazo.

O retorno foi no último domingo, contra o Red Bull Bragantino, entrando aos 20 minutos do segundo tempo e virando o jogo com um gol e uma assistência. Na noite de quinta, ele foi a campo aos 15 e balançou as redes aos 19 da etapa final, confirmando a vitória sobre o Corinthians.

No ano passado, o impacto havia sido parecido. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, em dezembro, ele entrou aos 11 minutos do segundo tempo, fez um gol aos 24, deu um passe para Dudu marcar aos 36 e ainda anotou mais um aos 44. Na carreira, o jovem atacante agora tem cinco partidas pela Série A, todas saindo do banco, e já soma quatro gols.

Apesar da cautela de Luxemburgo, é difícil imaginar que o jogador não terá uma chance como titular muito em breve, já que seu lugar no campo está longe de ter um dono da posição atualmente. Rony ainda não emplacou com a nova camisa e Willian Bigode tem sido mais reserva do que titular, tanto que Wesley, outro revelado no clube, vem de dois jogos atuando desde o início. Além disso, Luiz Adriano sentiu uma lesão na coxa no clássico e pode virar desfalque para os próximos jogos, aumentando as vagas na frente.

Consolidando esse momento do protagonismo dos garotos, o Palmeiras pode ter um time bem jovem para a retomada da Libertadores na próxima semana, algo impensável nos últimos anos em que o clube investiu pesadamente e se notabilizou por contratar muito. Inclusive o técnico da seleção olímpica do Brasil, André Jardine, esteve no estádio para acompanhar o dérbi e elogiou as revelações palmeirenses, que podem confirmar o protagonismo agora a nível internacional na visita ao Bolivar, quarta-feira, em La Paz.