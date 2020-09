Veron supera lesão, renova contrato e pode ser solução no 'inofensivo' Palmeiras

Gabriel Veron é visto como a principal revelação das categorias de base do Palmeiras desde a aparição do xará Gabriel Jesus. Ainda assim, um combo de lesão e evolução física o fez não jogar uma partida oficial desde o dia 4 de março, longos seis meses que devem acabar no domingo, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Presente no Goal NxGn 2020, que elege os jovens mais promissores futebol mundial mundo, Veron fazia parte dos planos de Vanderlei Luxemburgo desde o começo do ano. Começou como titular e fez oito dos 10 primeiros jogos do ano. Uma lesão, porém, atrasou o seu ano de "explosão" no profissional.

Resguardado em três jogos de março, ele vinha treinando bem na retomada do futebol, entre junho e julho, mas sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Desde a recuperação, porém, ficou quase um mês em transição para retomar o melhor nível físico, alcançado nesta semana.

O diagnóstico do departamento médico era de que a região lesionada, por ser muito exigida no estilo explosivo do rápido ponta palmeirense, necessitava de cuidados maiores do que o normal. Agora, a expectativa é que ele consiga estabelecer uma sequência no clube.

Curiosamente, o retorno do atleta se dá na semana em que ele completou 18 anos de idade e, de quebra, assinou um novo contrato com o Verdão. Agora vinculado até o final de 2024, ele tem uma multa rescisória na casa dos 60 milhões de euros.

Além disso, o atleta contratado para ser titular no seu setor passa longe de ser unanimidade. Rony, que ainda não fez gols nem deu assistências, oferece pouca concorrência para barrar o aproveitamento do garoto. Desde a retomada do futebol, em julho, o Palmeiras tem se mostrado algo 'inofensivo' no ataque, com 13 gols marcados em 13 jogos até aqui.

Em busca de respostas para um momento de críticas de dentro e fora do clube para o futebol apresentado, Veron e toda a sua juventude podem ser o trunfo de Luxemburgo.