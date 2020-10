Verón vê Messi desconfortável no Barcelona

O atual presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón, conversou com o programa 'Deportivo IP' e falou sobre a situação de Lionel Messi no Barcelona após a humilhação em Lisboa.

"Noto o Messi com algum desconforto no momento. Em todos estes anos, o Barcelona tem procurado ser protagonista e me parece que agora se encontra numa fase de transição, com muitas mudanças e em busca de uma certa identidade", disse o ex-jogador.

"Ma parece que, até certo ponto, o clube não tem conseguido acompanhá-lo, principalmente na formação de um grupo e de uma equipe. E isso, de certa forma, conspira contra o que ele é. Ele sempre procurou ser um jogador competitivo e permanecer no topo", completou.

É bom lembrar que o fax de Messi enviado ao Barcelona, onde informava o seu desejo de deixar a equipe, sentou como uma bomba no Camp Nou. O mais novo epísodio derivado disso foi a renúncia de Bartomeu a presidência do clube.