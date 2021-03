"Verratti me lembra Kroos"

Lothar Matthäus sabe muito sobre futebol, principalmente sobre aqueles que atuam no meio de campo. O ex-jogador do Bayern de Munique, conversou com a 'France Football', e rasgou elogios a Verrati, a quem comparou com Toni Kroos.

"É um jogador discreto, mas imprescindível. É a ligação entre a defesa e o ataque, suas qualidades de chute são enormes e os passes são sua maior fortaleza, sejam longos ou curtos", disse o alemão.

"Acompanho frequentemente as partidas do PSG e Verratti me lembra Toni Kross. É quem dita o ritmo do jogo", completou.

Por fim, Matthäus descatou a melhora do italiano sob comando de Pochettino: "O fato de Mauricio Pochettino lhe dar tanta liberdade no meio de campo o permite explorar melhor o seu potencial. Sua atuação contra o Barça três semanas atrás confima o grande jogador que é".