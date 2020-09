Verratti quer fazer história no PSG

Verratti não quer apenas ficar no PSG, mas sim fazer história. O meia alertou em entrevista ao canal oficial do clube que quer ser o jogador com mais partidas internacionais desde a fundação da entidade.

“Quero continuar por muito tempo. Ser o jogador com mais partidas internacionais da história deste clube, seria maravilhoso… Eu adoro este clube. Me fez crescer, me introduziu ao futebol real, me deutudo. Pude fazer grandes jogos, evoluir com grandes jogadores e estou feliz aqui", disse.

Esta declaração de intenções chega à conclusão de que ele acaba de chegar ao 'top 5' neste sentido: "Significa muito ser um dos jogadores que mais vestiu esta camisa, é algo lindo. Significa que passamos muitos anos juntos, que ganhamos muitos títulos. E ainda sou jovem no futebol, tenho apenas 27 anos".

Depois, analisou a chegada de Alessandro Florenzi ao elenco, que é seu compatriota: “Com o Ale nos conhecemos desde muito pequenos, quando tínhamos 13-14 anos e já jogávamos juntos nos times italianos menores. Eu o conheço há muito tempo. tempo, eu sei o que ele pode contribuir. Ele é bom taticamente, fisicamente, ele cobre o campo, ele se coloca à disposição do grupo. Ele é inteligente, gentil, generoso”.