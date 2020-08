Verratti, provável retorno entre os titulares na final

Verratti está recuperado de seu problema físico após ficar de fora da escalação do PSG nas duas últimas partidas. O meia se lesionou durante treinamento antes da partida pelas quartas de final e virou desfalque contra a Atalanta.

Contra o RB Leipzig, o italiano começou entre os reservas e foi colocado em campo ao longo da partida. Para a grande decisão, o jogador de 27 anos deverá estar em condições de iniciar entre os titulares.

O goleiro Keylor Navas também tem chances de disputar a final do próximo domingo. As dores diminuiram e ele poderia treinar nessa quarta-feira.

Revelado no Pescara, seu único clube antes do PSG, Verratti disputou 36 partidas nesta temporada e foi escalado entre os titulares em 26 jogos. Este é seu oitavo ano na equipe do Parque dos Príncipes.