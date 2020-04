"Vi Kobe Bryant ganhar um título, mas Marta é a melhor"

Megan Rapinoe fez uma live sua conta oficial do Instagram para entreter seus seguidores durante as eternas horas de confinamento devido à pandemia de coronavírus.

O internacional americano teve tempo de falar sobre os eventos atuais e ofereceu um recital de elogios à internacional brasileira Marta, histórica e referência no futebol mundial.

"Marta é a melhor atleta que já vi jogar ao vivo e vi Kobe Bryant ganhar um título da NBA em Orlando. Marta é literalmente muito melhor do que todos nós", disse a atual Bola de Ouro.

"As habilidades dela com os pés? Incrível. A velocidade dela? Incrível. Ela está em toda parte. Ela é muito melhor do que todos", disse a jogadora do OL Reign sobre a jogadora veterana do Orlando Pride.