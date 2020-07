Vice do Flamengo chega a Portugal para buscar treinador

Marcos Braz já está em Portugal. O vice-presidente do Flamengo desembarcou no início da tarde desta quinta-feira em Lisboa para, segundo a 'Goal' apurou, dar sequência nas conversas com os favoritos para assumir o cargo deixado recentemente por Jorge Jesus, anunciado na semana passada pelo Benfica. Para já, dois nomes despontam na preferência: o português Carlos Carvalhal (na foto) e o catalão Domènec Torrent.

Com contrato perto do fim, Carvalhal tem no sábado o último compromisso com o Rio Ave, diante do Boavista, na última rodada da liga portuguesa. Precisa vencer e ainda torcer por um tropeço do Famalicão para assumir a quinta colocação e, consequentemente, garantir uma vaga na Liga Europa da próxima temporada.

Na visão do Rubro-Negro, o português de 54 anos tem um bom perfil para dar continuar o trabalho de sucesso feito pelo compatriota Jesus. Enxerga o jogo de forma mais ofensiva e nutre bom relacionamento com os jogadores no dia a dia. Com passagens por Sporting, Besiktas, Sheffield Wednesday e Swansea City, chegou a ser a bola da vez no Red Bull Bragantino no começo do ano. Na ocasião, no entanto, o Rio Ave vetou a saída.

Além de Carvalhal, outros dois portugueses chegaram a abrir conversas com o Flamengo nos últimos dias: Leonardo Jardim, ex-Monaco, e Marco Silva, ex-Hull City, Watford e Everton. Ambos, pelo menos num primeiro contato, avisaram que preferem a permanência na Europa. Não estão 100% descartados.

Avaliado positivamente por Rafinha, com quem trabalhou no Bayern de Munique, Domènec Torrent também aguarda uma reunião presencial com Marcos Braz. Ex-auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona e também no Manchester City, o catalão atualmente está livre no mercado.

Torrent, de 58 anos, teve a primeira - e única - experiência como treinador principal no New York City. Ficou duas temporadas no futebol norte-americano. No início do ano, chegou a ser colocado na mira do Athletic Bilbao, mas as negociações não avançaram.