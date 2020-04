Vice do United critica especulações que "ignoram a realidade"

Os clubes de futebol tentam diminuir os efeitos financeiros provocados pela crise do coronavírus. Um deles é o Manchester United, que descartou a realização de grandes contratações na próxima janela.

Ed Woodward, vice-presidente do clube, garantiu isso em uma conversa com os torcedores do clube. "Ninguém deve ter ilusões, levando em consideração os desafios que temos pela frente".

"A especulação sobre transferências de jogadores individuais por centenas de milhões de libras neste verão parece ignorar as realidades que o esporte enfrenta. Nossa prioridade é o sucesso da equipe, mas precisamos ter visibilidade do impacto financeiro", disse.

O Manchester United é o atual 5º colocado na Premier League, o que lhe daria uma vaga na Europa League, mas o conjunto inglês ainda sonha com posto na Champions.