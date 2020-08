Vice na Champions League e Mbappé: por que Neymar não será o melhor do mundo

O PSG acabou derrotado pelo Bayern de Munique e perdeu a chance de levantar a primeira taça de Liga dos Campeões de sua história. E, com isso, Neymar, muito provavelmente, também perdeu a chance de ser eleito o melhor jogador do mundo pela primeira vez em sua carreira.

Parceria que tudo estava se alinhando para que 2020 fosse o ano de Neymar. Depois de títulos de Ligue 1, Copa da França e Copa da Liga Francesa, e finalmente levantar taças como protagonista, esta era a chance de o brasileiro ser eleito o melhor do mundo, depois de bater na trave em duas oportunidades. Mas tudo estava condicionada a vencer a Liga dos Campeões.

Em um ano atípico, a disputa estava muito acirrada, e a decisão parecia condicionada a quem fosse campeão. Apesar de boa temporada, finalmente se livrando do fantasma das lesões no PSG e da sombra de outros jogadores , o camisa 10 foi protagonista da quase perfeita temporada do Paris . Mas o título não veio e, ficar no "quase", custou caro para Neymar.

Indo mais afundo, além do vice, outros dois pontos indicam que este não seja o ano de Neymar. O primeiro deles é Robert Lewandowski . O polonês parecia ser o concorrente direto do brasileiro pelo prêmio , ao mesmo tempo em que os dois favoritos seriam adversários na grande final da Champions. Mais do que nunca, o título teria grande impacto na coroação do melhor. A vitória do Bayern de Munique, então, colocou o polonês a frente de Neymar.

O terceiro ponto vem de dentro do próprio PSG: Kylian Mbappé, companheiro de time de Neymar. Enquanto muitos apontam o protagonismo do camisa 10, que realmente tem uma liderança que é de se exaltar, o francês é quem tem os melhores aproveitamentos da temporada .

Dado como certo, por muitos, de ser o melhor do mundo, os números mostram que Neymar não é o melhor nem mesmo dentro da equipe. Mbappé participou de 44 gols do PSG na temporada, foram 30 bolas na rede (0,99 a cada 90 minutos) e mais 14 assistências, para o brasileiro são 30 participações, 19 tentos (0,72 a cada 90 minutos) e mais 11 vezes de garçom. Entre os dois ainda está Mauro Icardi, o argentino tem 20 gols com a camisa do PSG, o equivalente a 0,82 a cada 90 minutos.

Agora, Neymar deve terminar o ano sem os dois troféus que poderiam acabar de vez com as dúvidas acerca de sua capacidade individual e colocá-lo, definitivamente, entre os grandes da história do futebol.