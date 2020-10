Nesse dia 07/10, o Goiás enfrentará o Fluminense pela 14ª rodada do Brasileirão. Na rodada passada, Victor Andrade fez uma bela partida e foi elogiado.

No vídeo acima, você confere um trecho da entrevista com o jogador, que disse estar com "os pés no chão" após os elogios recebidos.