Mais perto da Inter? Vidal não treinou com o grupo

O Barcelona trabalha para o início da temporada e se prepara pensando no jogo contra o Elche pelo tradicional Troféu Joan Gamper, partida que antecede a estreia no Campeonato Espanhol.

A grande ausência desta terça-feira nas atividades do grupo é Arturo Vidal. O jogador tem rumores apoontando para uma provável saída do Camp Nou, e a Inter de Milão aparece como o principal candidato a contratá-lo.

Segundo a emissora de rádio 'RAC-1', o volante de 33 anos foi às instalações do clube, mas apenas para buscar suas coisas e encaminhar sua saída. Enquanto isso, já apontam para uma viagem iminente.

'Deportes COPE' afirma que o jogador embarca rumo à Itália nesta terça-feira para passar pelos exames médicos e realizar os demais procedimentos necessários para a contratação.

Tudo indica que está perto do fim uma história que começou em 2018 entre Arturo Vidal e Barcelona, quando o chileno chegou procedente do Bayern de Munique. Com a camisa do time catalão, o chileno disputou 96 jogos, marcou 11 gols e deu 11 assistências.

