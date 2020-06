O Celta conseguiu um ponto em uma partida que dificultou a vida do Barcelona na luta pelo título, empate conquistado com um gol de falta cobrada por Iago Aspas aos 87 minutos.

O capitão do time da casa revelou a curta e inusitada conversa que teve com Arturo Vidal instantes antes de igualar o placar, uma tentativa de provocação do chileno para desconcentrar o adversário.

"Vi desde o primeiro momento que tinha que chutar baixo perto do primeiro da barreira. Peguei a bola, Arturo Vidal disse que eu erraria e respondi: 'Não, vou empatar", contou o jogador após a partida.

"Eu sabia desde o começo, porque tínhamos visto vídeos com o treinador de goleiros que saltavam", explicou Iago Aspas, que não foi influenciado pelas palavras de intimidação de Vidal.