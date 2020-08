Arturo Vidal, jogador do Barcelona, falou com a imprensa antes do jogo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões (confira as prováveis escalações aqui) e falou de sua ex-equipe, garantindo que o Barça tem muitas chances de chegar na semifinal.

No vídeo acima, você confere as palavras do chileno, onde ele mostra bastante confiança: "somos o Barcelona".