Vidal revela por que usa moicano desde os 19 anos

Em declarações ao 'El Periódico', o jogador do Barcelona, Arturo Vidal, revelou a origem de seu característico moicano, um símbolo da identidade chilena ao longo de sua carreira.

"Aos 19 anos fiz o moicano. Eu estava com o Chile na América do Sul e vi uma partida pela Seleção Alemã. Olhei para o lateral esquerdo (Christian Ziege). Vi seu rosto, o moicano, a agressividade e vi que os rivais tinham mais medo dele do que o normal. Essa ideia me ocorreu e eu adicionei esse detalhe ao meu jogo", lembrou o jogador do Barça.

Vidal parecia deixar o Camp Nou neste verão e um dos destinos poderia ser a Inter de Milão, onde Antonio Conte, o treinador com quem, como ele revelou, mantém uma grande amizade.

"Com Conte, eu tenho um relacionamento; ele sabe que eu sou um vencedor, ele sabe que pode confiar em mim. É o que eu quero aqui. Gosto de jogar, gosto de me sentir importante. Não digo para jogar todos os jogos, mas aqueles que são fundamentais, aqueles que ajudam a ganhar títulos. Existem jogadores que se falam muito, com talento, mas existem jogos mais complicados, porque muitos sentimentos surgem", afirmou o chileno.

Por fim, ele deixou claro que se sente em plena forma para continuar competindo ao mais alto nível por várias temporadas: "Quero me sentir importante. E se não... Se não é preciso olhar para sua carreira. Graças a Deus, estou melhor do que nunca. Sinto que jogarei ao mais alto nível por mais três ou quatro anos".