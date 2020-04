Vidal tenta a sorte em outro esporte

Um dos jogadores do Barcelona mais ativos nas redes sociais é Arturo Vidal. Foi ai que o chileno mostrou as suas habilidades com a bola laranja.

O meia do Barça compartilhou um vídeo em sua casa, onde 'treina' um pouco de basquete no jardim e até chegou a fazer uma bonita cesta.

É claro que os companheiros não perdoaram e aproveitaram para zoar o chileno, entre eles Kevin-Prince Boateng, Umtiti e Douglas Costa que o comparou com a James Harden.