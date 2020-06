Vidal trolla Suárez... que trolla Rakitic!

A boa atmosfera reina no vestiário do Barcelona. Com os treinos em conjunto já possíveis nesta semana, muitos jogadores se viram pela primeira vez em quase três meses.

Uma jogada protagonista no treinamento foi a trollagem de Arturo Vidal em Luis Suárez. O chileno postou uma foto nas redes sociais onde também apareceram o uruguaio e Ivan Rakitic.

Na foto você pode ver como Suárez se joga na grama para tentar pegar a bola de Arturo Vidal, mas o chileno é capaz de driblar Suárez.

"Para onde você vai, irmão?", Arturo Vidal mencionou Suárez, ao qual o uruguaio respondeu: "Hahahaha, perdi, irmão. Mas meu parceiro Ivan Rakitic estava de olho".

Precisamente o jogador croata foi o último a responder a todos os comentários. "Hahaha, que moral, Arturo Vidal. Grande esforço, Luis Suárez", escreveu o meio-campista dos Bálcãs.