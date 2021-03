Vidal será desfalque por um mês após operação no joelho

A operação no joelho de Arturo Vidal foi um sucesso. O versátil meio-campista chileno foi submetido a uma artroscopia e precisará de um mês de recuperação. A cirurgia foi realizada nessa sexta-feira em um hospital de Rozzano, e correu bem, conforme informou a Inter de Milão.

“Arturo Vidal foi submetido hoje a uma artroscopia no joelho esquerdo, no Instituto Humanitas. A cirurgia foi considerada um sucesso, e o jogador iniciará sua recuperação nos próximos dias. Que você volte mais forte, Arturo", diz o comunicado do clube 'Nerazzurri'.

Por sua vez, o chileno mostrou motivação por meio das redes sociais. "Estarei de volta a campo em breve, com grande entusiasmo e mais forte do que nunca", escreveu Vidal.

O jogador de 33 anos vive sua primeira temporada na Inter de Milão e soma 30 partidas disputadas, 21 titularidades, dois gols e uma assistência.