Vídeo do vestiário Hertha gera polêmica na Bundesliga

A Bundesliga está vivendo um momento de repercussão envolvendo um vídeo de Salomon Kalou no vestiário do Hertha Berlin. O jogador da Costa do Marfim mostrou que o grupo não está respeitando as medidas de segurança estabelecidas pelas autoridades alemãs.

Kalou fez uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram, na qual aparecem vários jogadores de futebol do Hertha Berlin, entre eles o Vedad Ibisevic. Ambos reclamam dos cortes salariais.

"Por que eles estão mentindo para nós? Talvez tenha sido um erro intencional. Se fizeram o mesmo com cada jogador, poderiam ganhar muito dinheiro. Eles são loucos. Vou perguntar", disse Ibisevic no vídeo gravado.

Parece que nenhum dos jogadores percebeu que estava sendo gravado. No vídeo, se pode ver como eles não mantêm a distância de segurança necessária.

Além disso, em outro vídeo transmitido, o próprio Kalou entrou em uma sala na qual estava David de Mel, fisioterapeuta da equipe, fazendo o teste COVID-19 em Jordan Torunarigha. O membro da equipe técnica reclamou do jogador de futebol por estar em um espaço onde podiam estar apenas duas pessoas a cada vez.