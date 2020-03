Em luta contra o coronavírus, Arteta chega aos 38 anos

Mikel Arteta faz 38 anos neste 26 de março, um dia que vive longe do que mais entende, o futebol. O técnico do Arsenal, ex-jogador da mesma equipe inglesa, foi um dos primeiros pontos positivos do coronavírus no futebol e está superando a doença.

"Obrigado por suas palavras e seu apoio. Já me sinto melhor. Enfrentamos um desafio enorme e sem precedentes. A saúde de todos é a única coisa que importa no momento", disse Arteta recentemente ao receber o apoio de torcedores e colegas.

Na sua idade, o ex-jogador de futebol ainda podia estar usando as chuteiras, mas sempre teve em mente a ideia de se tornar treinador. Esperamos que o espanhol possa fazê-lo o mais rápido possível.