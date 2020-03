VÍDEO: o melhor de Puskás no Real Madrid

Falar de Puskás é falar de um dos melhores jogadores de todos os tempos e uma verdadeira lenda do Real Madrid.

O jogador nascido em Budapeste construiu uma carreira gloriosa no Kispest, no Honved e no time madrilenho. Com o gigante de Madri, o atacante conseguiu vencer seis ligas e três Copas da Europa.

Goleador voraz, Puskás marcou uma era de ouro no Real Madrid a base de gols, que cimentaram um domínio de 'merengue' no Velho Continente que dura até hoje.