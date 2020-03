VÍDEO: os gols de Lautaro na Inter de Milão

Apesar do fato de o coronavírus ter interrompido grande parte da atividade no futebol, os rumores de transferência não param, principalmente no Barcelona.

Um dos nomes mais citados é o de Lautaro Martínez, atacante da Inter que poderá substituir Luis Suárez no próximo ano. De acordo com o AS, ele só seria negociado por 111 milhões.

O argentino está vivendo uma boa temporada em Milão, onde soma 16 gols e três assistências nos 31 jogos que disputou este ano sob o comando de Antonio Conte. Relembre as vezes em que ele balançou as redes nesta campanha.