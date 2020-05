VÍDEO: Vila Belmiro, o templo do futebol

O Santos é conhecido como uma fábrica de talentos. Futebol que se renova em um ambiente clássico, um estádio que mantém as tradições desde as décadas gloriosas de Pelé.

Uma casa pequena perto do que se vê nos demais clubes gigantes do Brasil, mas que exerce uma pressão enorme pela proximidade da torcida com o campo e que é uma marca de tradição para deixar a história viva a cada jogo.

Relembre imagens e reviva momentos do Santos em sua histórica casa: a Vila Belmiro.