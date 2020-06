"Villa sabia que eu estava grávida e continuava me batendo"

Daniela Cortés falou novamente sobre os maus-tratos que, supostamente, ela havia sofrido de Sebastián Villa. A ex-namorada do jogador estava grávida e ele sabia disso.

"A gravidez existia, existem os exames dos prontuários médicos, tanto na Argentina quanto na Colômbia. Perdi a gravidez. Ele sabia que eu estava grávida, ele contou à maioria dos meninos do Boca, uma notícia que foi comemorada dentro da equipe", ela reportou ao 'América TV'.

"Eu estava de um mês e meio mais ou menos. Ele não se importava, ele me chutou no estômago, foi horrível. Quando eu me tranquei no banheiro, eu estava sangrando. Ele me derrubou no chão com tanta força que eu falei para ter cuidado com o bebê e ele não se importava com nada", acrescentou Cortés.

A ex do jogador explicou como eles se conheceram. "Ele teve uma pequena passagem por Tolima, nos conhecemos lá, através de uma rede social e começamos a viver juntos", disse ele.

Cortés relatou quando os insultos e humilhações começaram. "Aconteceu quando eu estava saindo, ele é muito ciumento. Eu estava saindo com meus amigos, com as namoradas de Armani e Borré, porque queríamos sair para comer para viver outro ambiente. Ele não gostou que eu tivesse uma vida social diferente da dele e me criticou pelo modo como eu me vestia. Começou com insultos, qualquer que fosse a roupa que eu usasse, algo colado no corpo era um problema para ele", explicou.

"Os ataques começaram com insultos por causa de seu ciúme. Ele disse 'sua pu**' e me forçou a não sair, ficar na cama com ele. Quando estávamos em público, ele era totalmente diferente, ele era bastante calmo e divertido. Como namorado, ele é um pessoa horrível", disse ele.

Essas palavras surgem alguns dias depois que a própria Daniela Cortés garantiu que estava disposta a perdoar o jogador, a quem não queria ver na prisão.