Villarreal elimina o Red Bull Salzburg e avança na Europa League

A principal arma do Villarreal foi fundamental novamente. Gerard Moreno garantiu a vaga para o time espanhol em casa contra o Red Bull Salzburg.

Inicialmente, imaginava-se que os anfitriões nem precisariam de muito esforço, pois tinham a vantagem dos 2 a 0 aplicados na Áustria, mas o Villarreal viu os visitantes ameaçarem ao abrirem o placar. A reação foi necessária.

Os austríacos começaram o jogo com postura ofensiva e tiveram gol marcado por Mërgim Berisha com assistência de Daka aos 17 minutos.

O empate chegou pouco antes do intervalo, com Gerard Moreno recebendo passe de Alcácer. Já no fim do segundo tempo, aos 89 minutos, o artilheiro da equipe sofreu pênalti cometido por Stanković e converteu a cobrança para fechar o placar.

O time de Unai Emery espera o sorteio dessa sexta-feira para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Europa League. A primeira rodada da próxima fase está marcada para 11 de março e a volta será realizada em 18 de março.