Villarreal vence e assume a ponta do Espanhol

Tem novo líder no Campeonato Espanhol! O Villarreal venceu o clássico contra o Valência e assumiu a ponta da competição doméstica. A vitória veio com direito a 'lei do ex'.

Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos com Paco Alcácer convertendo o pênalti sofrido por Pedraza. Mas o empate 'che' chegou ainda na primeira etapa com Gonçalo Guedes.

No segundo tempo, Dani Parejo, ex-jogador do Valência, soltou uma bomba de fora da área e garantiu a vitória do Villarreal, que ainda teve Kubo expulso.

Com a vitória, o time comandado por Unai Emery chegou aos 11 pontos conquistados e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Já o Valência é o 12º com sete pontos.

Na próxima rodada, o 'Submarino Amerelo' visita o Cádiz (4º), enquanto o Valência encara o Elche (13º) fora de casa.