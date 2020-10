"Vim ao Sevilla para dar o meu melhor; se não, teria ido a outro país"

Ivan Rakitic voltou ao Sevilla com seu caráter competitivo intacto. Depois de ganhar tudo pelo Barça, seu retorno ao Ramón Sánchez-Pizjuán não é nem de longe uma aposentadoria, como ele reconheceu em uma entrevista para o 'Diario de Sevilla'.

"O que acho que todos entendem é que depois de vencer tudo isso, você ainda tem vontade e a motivação de fazer mais vezes. Ser capaz de fazer isso com a equipe do seu coração é muito mais especial", começou o meio-campista croata.

"Estou aqui para fazer o meu melhor. Se não, honestamente, eu teria ido a algum outro país, com todo o respeito, ou teria perguntado se Monchi ou alguém precisa de ajuda nos escritórios", continuou ele.

Rakitic se sente com combustível para queimar: "Vamos ver no que vai dar. As pessoas que me conhecem sabem como me cuido, o que quero do futebol e como sou louco por tudo isso. E minha ideia é fazer isso durante muitos anos mais".

No entanto, reconheceu que lhe foi difícil achar o tom: "Talvez nos primeiros dois jogos tenha custado um pouco. Já me sinto bem para ir com tudo e jogar todos os minutos. O treinador decide, mas eu já estou pronto para fazer o meu melhor".

“Precisava de um pouco mais na forma de trabalhar aqui, que é diferente de Barcelona, ​​da mesma forma que os jogos, que são diferentes. Acho que entendi bem como funciona”, concluiu Ivan Rakitic.